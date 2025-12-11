8-Bit-Spiel Jaws kehrt auf Nintendo Switch und PS5 zurück

Jetzt, 38 Jahre später, kehrt das 8-Bit-Spiel Jaws als physische Neuveröffentlichung von Limited Run Games zurück. Was erwartet uns?

Über Jaws

Die Retro-Veröffentlichung fällt mit dem 50-jährigen Jubiläum des Spielberg-Films zusammen. Vom 19. Dezember bis zum 18. Januar können wir eine physische Kopie für Switch und PS5 vorbestellen. Es wird in zwei physischen Editionen erhältlich sein: eine Standard-Version („Retro Edition“) für 35,- Euro und eine Deluxe-Edition („The Bigger Boat Edition“) für 100,- Euro. Letzteres fügt eine NES-inspirierte Box, eine physische CD des Spiel-Soundtracks, einen Schlüsselbund und – das Beste von allem – eine verpixelte Hai-Lampe hinzu. Beide Versionen enthalten Original- und „verbesserte“ Versionen des Spiels von 1987.

Das Spiel ist hauptsächlich zwischen einer Vogelperspektive (wo ihr euer Boot auf der Karte steuert) und einer Unterwasser-Seitenansicht (wo ihr Harpunen auf Meeresbewohner feuert) aufgeteilt. Irgendwann werdet ihr auf Jaws stoßen. Nach mehreren dieser Begegnungen, bei denen seine Trefferpunkte allmählich abnehmen, versucht ihr, ihn in einer 3D-Perspektive auf der Wasseroberfläche endgültig zu erledigen. In der Zwischenzeit könnt ihr den Ablauf des 8-Bit-Spiels mit dem folgenden Video erstmals ansehen oder eurer Erinnerung auf die Sprünge helfen: