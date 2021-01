50er Sci-Fi-Shoot-em-Up Squadron 51 angekündigt

Publisher Assemble Entertainment, Publisher WhisperGames und Entwickler Loomiarts kündigen das klassische Shoot em’ Up Squadron 51 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch an.

50er-Jahre Charme vom Feinsten

In Zusammenarbeit mit dem Filmproduktionsteam Fehorama Filmes ist eine einzigartige 50er-Jahre Sci-Fi-Film-Ästhetik entstanden durch professionell gefilmte Cutscenes mit echten SchauspielerInnen. Das dimensionsverändernde Shoot-’em-up bietet 2D-Action in einer 3D-Umgebungen und ist inspiriert von Sci-Fi-Ikonen der 1950er Jahre wie ‘Krieg der Welten’, ‘Godzilla’, ‘Dr. Strangelove’ und ‘Plan 9 aus dem Weltall’.

In 11 verschiedenen Levels schießt sich die Crew der Squadron 51 ihren Weg frei im Kampf gegen den abscheulichen Director Zarog. Der böse Anführer hat eine Alien-Invasion auf der Erde zu verantworten und es ist an der Zeit für die Freiheit der Menschheit zu kämpfen. Das Spiel verfügt über mehrere Schwierigkeitsstufen, Multiplayer und vieles mehr. Wie viel mehr darf die Community entscheiden, denn Squadron 51 ist ab sofort auf Kickstarter mit vielen digitalen und physischen Belohnungen für Unterstützer und jede Menge möglicher Inhalte für das neue Shoot em’ Up am Sternenhimmel. Mehr Eindrücke im Ankündigungs-Trailer: