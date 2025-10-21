50 % auf den Narwal Freo Z10 Ultra sparen? Nur bis 26.10.2025!

Narwal startet einen limitierten Flash Sale für das High-End-Modell Narwal Freo Z10 Ultra. Er kostet nur die Hälfte, aber nur für kurze Zeit!

Über den Narwal Freo Z10 Ultra

Freunde modernster Technologie und Tiefenreinigung bekommen die eine Saugwischroboter mit State-of-the-Art Reinigungsstation mit einem Rabatt von 650 Euro. Zu unserem Testbericht des Mega-Geräts geht es hier! Der Aktionspreis beträgt somit 649,- Euro (UVP 1.299,- Euro). Das Angebot gilt ausschließlich im offiziellen Narwal Shop. Der Narwal Freo Z10 Ultra kombiniert eine hochentwickelte Tiefenreinigungs-Technologie mit intelligenter Bodenwahrnehmung: Sein adaptives DeepClean System und das NarMind Pro Autonome System mit Dual Chip und zwei Kameras erkennen Räume und verarbeiten über 200 Objekte mit Millimeter Präzision, um Reinigungsrouten und Wischdruck in Echtzeit anzupassen.

Mit einer Saugkraft von bis zu 18.000 Pa, dem DualFlow Tangle Free System für haarschonende Reinigung und der Fähigkeit, nassen und trockenen Schmutz automatisch zu unterscheiden, ist der Z10 Ultra besonders geeignet für Haushalte mit Haustieren oder langen Haaren und liefert gründliche Ergebnisse auch an Kanten und in Ecken. Der Roboter bietet vollautomatisches Management der Reinigungszyklen, weitreichende Anpassungsoptionen über die App sowie eine Kombination aus Saug und Wischfunktionen, die den Alltag spürbar erleichtern und Reinigungsaufwand deutlich reduzieren. Das Angebot gilt von 23. bis 26. Oktober 2025 nur im offiziellen Narwal Shop – da kostet er grade mal 649,- Euro.