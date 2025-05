5 Sterne, 3 Elemente, 1 Retreat – Yoga-Highlight im Salzburgerhof

Der Salzburgerhof Zell am See lädt von 22. bis 25. Mai zu einer spektakulären „Yoga Experience zwischen Gletscher, Berg und See“ mit Yogalehrer:innen, Speaker:innen und Autor Marcel Clementi. Yoga bei Sonnenaufgang am höchstgelegenen Punkt des Salzburger Landes, Yoga an Bord der MS Schmittenhöhe am Zeller See, im 5-Sterne-Superior-Hotel oder bei Sonnenuntergang am Hausberg von Zell am See. Und das ist noch lange nicht alles.

Oben links: Wellness-Schlössl mit Pool, ©Jessica Alice Hath Fotografie | Unten links: Yoga auf der Schmittenhöhe, ©Schmittenhöhebahn AG/Johannes Felsch | Unten mitte: Wellnessbehandlung im Freien, ©Paul Dahan | Rechts: Yoga auf der Schmittenhöhe, ©Zell am See-Kaprun Tourismus

Bei diesem Retreat mit Österreichs bekanntestem Yogalehrer, dem Tiroler Marcel Clementi, verbindet der Salzburgerhof in Zell am See 5-Sterne-Luxus mit Yoga-Einheiten an atemraubenden Locations in der Natur. So etwa auf der Schmittenhöhe, an Bord der MS Schmittenhöhe auf dem Zeller See oder auf der Panorama-Plattform am Kitzsteinhorn-Kaprun.

Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 15 Personen beschränkt. Gewohnt wird im Salzburgerhof im Zentrum von Zell am See mit 3-Haubenküche, Wellnessbereich, Naturbadeteich und vielem mehr.

„Yoga Experience zwischen Gletscher, Berg und See“ mit folgenden Inklusivleistungen:

3 Übernachtungen im Doppel- oder Einzelzimmer inklusive der Gourmet-Verwöhnpension und allen Salzburgerhof-Inklusivleistungen

Benützung des mit 3 Lilien prämierten Wellness-Schlössls im Feng-Shui-Garten mit Saunawelt, Indoor- und Outdoorpools, Whirlpools, Aktivprogramm u. v. m.

7 Yogaeinheiten an einzigartigen Locations

Berg- & Talfahrt aufs Kitzsteinhorn zur Panorama-Plattform „Top of Salzburg“ für die geplante Yoga-Einheit

Rundfahrten mit der MS Schmittenhöhe am Zeller See für die geplante Yoga-Einheit

Berg- & Talfahrt auf die Schmittenhöhe für die geplante Yoga-Einheit

Tiefgaragenplatz u. v. m.

Ab € 1.390,– pro Person im Doppelzimmer

Ab € 1.490,– pro Person im Einzelzimmer

Weitere Details zum Programm sowie die Möglichkeit für Anfragen findet ihr auf der offiziellen Webseite.