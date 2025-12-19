40 % sparen auf das Blackview Mega2-Tablet – aber nur bis 21. Dezember!

Blackview bringt mit dem Mega2 ein Android‑Tablet auf den Markt, das mit großem 12‑Zoll‑Display und starker Speicherbestückung glänzt. Wir hatten schon mal das Vergnügen mit einem Blackview-Tablet, zu unserem Test geht’s hier!

Bei diesem Gerät wird schnell deutlich, dass es sich klar an Entertainment‑ und Produktiv‑Fans richtet. Noch bis zum 21. Dezember 2025 ist das Modell in Grau auf Amazon um 40 % günstiger erhältlich und damit deutlich unter dem regulären Listenpreis zu erstehen. Das Blackview Mega2 setzt auf ein 12‑Zoll‑Display mit 2K‑Auflösung, das vor allem für Streaming, Gaming und Multitasking ausgelegt ist. Herstellerangaben zufolge soll das Panel eine flüssige Darstellung bieten, was das Gerät als Multimedia‑Zentrale für Sofa, Büro und Reise positioniert. Unter der Haube kombiniert das Tablet einen Octa‑Core‑Prozessor mit 8 GB RAM und 16 GB virtuellem Speicher, aber auch 128 GB internem Speicherplatz, der sich per microSD erweitern lässt.

Ausgeliefert wird das Gerät mit Android 15, womit wir Zugriff auf aktuelle Sicherheitsfunktionen und die neuesten App‑Versionen aus dem Play Store erhalten. Lasst euch von den 120 Hz nicht täuschen, sie betreffen nur die Touch-Abtastrate. Zum Lieferumfang gehören je nach Variante unter anderem Tastatur‑Cover, Stylus und weitere Peripherie, wodurch sich das Mega2 auch als Arbeitsgerät anbietet. Für unterwegs ist ein 4G‑LTE‑Modem vorgesehen, sodass das Tablet unabhängig vom WLAN mobil ins Netz gehen kann. Der Preisnachlass von 40 Prozent gilt nach Händlerangaben ausschließlich bis zum 21. Dezember 2025 und nur solange der Vorrat reicht. Interessierte sollten deshalb den Aktionszeitraum im Blick behalten und vor einer Bestellung die tagesaktuelle Preisangabe auf der Produktseite prüfen.