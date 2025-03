40 Jahre Heilthermen Resort Bad Waltersdorf – 250 Jahre Geschichte: Gala-Lunch als festlicher Höhepunkt

Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf feiert heuer 40 Jahre Heiltherme – und blickt dabei auf insgesamt 250 Jahre Geschichte voller persönlicher Geschichten, Begegnungen und innovativen Entwicklungsschritten zurück. Ein Anlass, der mit einem besonderen Gala-Lunch im Hotel des Resorts gefeiert wurde.

Im Mittelpunkt standen drei Menschen, die mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Engagement den Weg des Resorts über Jahrzehnte hinweg begleitet und geprägt haben:

Mit großer Wertschätzung wurde Martha Weitzer, Gesellschafterin des Hauses, zu ihrem 100. Geburtstag geehrt. Als Frau der ersten Stunde steht sie wie kaum eine andere für die Werte, auf denen das Resort aufgebaut ist: Verlässlichkeit, Bodenständigkeit und das Bewusstsein für echte Erholung.

Ein weiteres bedeutendes Jubiläum feierte Altbürgermeister Helmut Pichler, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag begehen durfte. Als langjähriger Unterstützer und Mitgestalter war und ist er ein wichtiger Partner auf dem Weg zur heutigen Bedeutung des Heilthermen Resorts. Sein Einsatz für die Region und die Therme ist bis heute spürbar.

Herzlich gedankt wurde auch KommR Mag. Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Heilthermen Resorts, für 20 Jahre engagierte Leitung. Unter seiner Führung hat sich das Haus kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein Ort, an dem Erholung, Qualität und Gastfreundschaft spürbar gelebt werden.

Nicht zuletzt wurde auf 40 Jahre Heilthermen Resort Bad Waltersdorf zurückgeblickt – ein Haus, das von Beginn an für natürliche Entspannung, regionale Verwurzelung und das Setzen von Trends im Wellness- und Thermentourismus steht. In gemütlicher Atmosphäre wurde nicht nur gefeiert, sondern auch erzählt, erinnert und nach vorne geschaut. Die 250 Jahre, die an diesem Tag zusammenkamen, stehen für eine ganz besondere Geschichte – und für eine Zukunft, die weiterhin mit viel Herz gestaltet wird.