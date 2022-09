360-Grad Erlebnisreise Monets Garten ab 20.10.2022 in der Marx Halle zu sehen

Gute Nachrichten für Kunst- und Kulturfans – Mit Monets Garten kommt die 360-Grad Erlebnisreise durch die Geschichte und Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts in rund eineinhalb Monaten nach Wien. Was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Inszeniert werden diese Erlebnisreise und das einzigartige Ausstellungskonzept mit modernster Multimedia-Technik – hier taucht ihr ganz in die Welt und die weltberühmten Kunstwerke des Malers Claude Monet (1840-1926) ein und erlebt selbst, wie sich Illusion in Realität verwandelt. Es erwarten euch aufwändige Installationen und Projektionen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen damit die Gemälde auf noch nie zuvor gesehenen Weisen lebendig und spürbar werden.