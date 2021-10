3, 2, 1, los geht’s! Riders Republic ab sofort erhältlich

Ubisoft veröffentlichte heute Riders Republic für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One Konsolen, Stadia and Luna sowie den PC (Ubisoft Store und den Epic Games Store). Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft auf PC, Stadia und Luna* verfügbar sein.

Entwickelt von Ubisoft Annecy, lädt Riders Republic in eine riesige und lebendige Welt ein, in der der Nervenkitzel von Outdoor-Sportarten mit vielen Gleichgesinnten erlebt werden kann. Die Spieler:innen treten in zahlreichen Sportarten auf Bikes, Skiern, Snowboards, Wingsuits und Raketen-Wingsuits gegeneinander an und stellen ihre Skills unter Beweis. Egal, ob die Spieler:innen mit ihren Freunden in die Luft gehen, oder alleine die Berge und Schluchten beherrschen wollen, es gibt viele aufregende Momente und Aktivitäten zu entdecken.

In Riders Republic können die Spieler:innen einige der atemberaubendsten Landschaften entdecken, die die Vereinigten Staaten zu bieten haben. Einige der bekanntesten amerikanischen Nationalparks wie Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain und Grand Teton wurden originalgetreu nachgebaut und fantasievoll zum ultimativen Outdoor-Sportpark zusammengefügt.