28 Years Later erscheint am 25.9.2025 auf DVD und (4K)-Blu-ray

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von 28 Years Later verpasst haben – der Film erscheint am 25.9.2025 auf DVD, Blu-ray sowie 4K-UHD-Blu-ray.

Was erwartet euch?

Es ist fast drei Jahrzehnte her, dass das Rage-Virus aus einem biologischen Waffenlabor entkommen ist, und noch immer gilt eine strikt verordnete Quarantäne. Einige Menschen haben Wege gefunden, inmitten der Infizierten zu existieren. Eine solche Gruppe von Überlebenden lebt auf einer kleinen Insel, die durch einen einzigen, stark verteidigten Damm mit dem Festland verbunden ist. Als einer der Bewohner die Insel verlässt, um in das dunkle Innere des Festlandes vorzudringen, entdeckt er Geheimnisse, Wunder und Schrecken und dass nicht nur die Infizierten, sondern auch die Überlebenden mutiert sind. Der Oscar®-prämierte Regisseur Danny Boyle und der Oscar-nominierte Drehbuchautor Alex Garland finden mit 28 Years Later erneut zusammen und erzählen eine beängstigende neue Geschichte, die in der Welt von „28 Days Later“ angesiedelt ist.