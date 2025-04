25 Jahre Final Fantasy 9 – und Square Enix ruft eine Feier aus

Square Enix hat eine neue Feierlichkeit für Final Fantasy 9 gestartet und neue Merchandise angekündigt, um das Rollenspiel gebührend zu ehren.

25 Jahre Final Fantasy 9

Das Spiel, das dieses Jahr 25 Jahre alt wird, wird neue Actionfiguren und andere Sammlerstücke erhalten, die auf der Besetzung des Spiels basieren. Die Waren werden diesen Sommer veröffentlicht. Final Fantasy 9 wurde ursprünglich im Jahr 2000 für die PlayStation veröffentlicht. Regie führte Hiroyuki Ito, der später bei Final Fantasy 12 Regie führte. Das Spiel wurde 2010 als PS1 Classic für PS3 und PSP wiederveröffentlicht, wobei die PS Vita-Unterstützung mit dem Jahr 2012 passierte.

Die Feierlichkeiten rund um Final Fantasy 9 zum 25-jährigen Jubiläum starten inmitten von Remake-Gerüchten. Was ist passiert? Im Jahr 2021 war ein FF9-Remake einer von vielen unangekündigten Titeln, die in einem GeForce Now-Datenbankleck aufgeführt waren. Dazu gehörten mehrere Square Enix-Spiele, die später offiziell bestätigt wurden, wie die PC-Version von Final Fantasy 7 Remake, ein Chrono Cross-Remaster und Kingdom Hearts 4. Nun wird von mehreren Quellen behauptet, dass sich das FF9-Remake in der Entwicklung befindet.