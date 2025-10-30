2026 erscheint NBA The Run: 3v3 auf der Straße

Wir kehren endlich auf die Straße zurück, da NBA The Run, ein kommender 3v3-Online-Titel von Play by Play Studios, 2026 erscheinen soll.

NBA 2K26 wurde veröffentlicht und ist bereits das meistverkaufte Spiel in den Vereinigten Staaten für 2025. Doch auch nach diesem Spiel haben sich die Spieler nach einem klassischen NBA Streets-Erlebnis gesehnt, und jetzt ist Play by Play Studios da, um diese Lücke zu füllen. Hier kommt NBA The Run ins Spiel. In diesem Game erkunden wir eine Sammlung legendärer Freiluftplätze, um uns mit 3v3-Basketball-Action zu verwöhnen. Wir können gegen eine Reihe von NBA-Legenden zusammen mit einer Reihe von Street Legends spielen, die „fiktive Spieler mit großen Persönlichkeiten, wilden Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten“ sind. Das Ziel des Entwicklers ist es, alle Aspekte des Spiels unterhaltsam zu gestalten, weshalb Defense so konzipiert wurde, dass es genauso viel Spaß macht wie Offensive. Verteidigung benötigt Fähigkeiten wie Antizipation, Timing und Schwung, während die Spieler Züge wie massive Blöcke, Attacken, Schubser und mehr verwenden.

Offensive wird den Spielern helfen, ihre Spielzüge mit allen Arten von auffälligen Moves zu machen, darunter Double-Alley-Oops, Posterizing Dunks, Off-the-Backboard-Pässe, Step-Back-Threes und knöchelbrechende Combos. Damit nicht genug, NBA The Run wird Rollback-Netcode, Low-Latenz, plattformübergreifendes Spiel und Knockout-Turniere bekommen. Um das Erlebnis „schnell, flüssig und vernetzt“ zu gestalten, bietet das Spiel ein plattformübergreifendes Gameplay mit geringer Latenz, das immer synchron ist. Knockout-Turniere werden die wichtigsten Wettbewerbe in NBA The Run sein, bei denen Spieler alleine (unter Kontrolle des gesamten Teams) oder in Trupps (ein Spieler pro Teamkollege) an Veranstaltungen im Bracket-Stil teilnehmen können. Die Turniere werden neue zufällige Regeln beinhalten – von Dunkfest bis Speed Round, und diese Runden dauern dann zwischen zwei und fünf Minuten – ideal für ein Spiel zwischendurch. Trailer gefällig?