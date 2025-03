2025 ist das Jahr des PowerWash Simulator 2 – erstes Video online

PowerWash Simulator 2 erscheint dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC, hat der Entwickler FuturLab angekündigt.

Über PowerWash Simulator 2

Das Spiel, bei dem wir wieder einmal Gebäude mit Powerwashing-Tools reinigen werden, wird später in diesem Jahr veröffentlicht, obwohl noch kein bestimmtes Datum bekannt gegeben wurde. Eine Version des Spiels für Nintendo-Plattformen fehlt ebenfalls in der Ankündigung. Da wartet man wohl noch auf die offizielle Ankündigung der Nintendo Switch 2 … Jedenfalls wird PowerWash Simulator 2 eine neue Kampagne sowie eine neue Seifenmechanik enthalten, die die Reinigung größerer Bereiche erleichtern wird. Wir können zudem den Kampagnenfortschritt online mit Gleichgesinnten teilen, und das Spiel wird zum ersten Mal einen Split-Screen-Koop hinzufügen. „PowerWash Simulator 2 fühlt sich an wie eine natürliche Weiterentwicklung gegenüber seinem Vorgänger“, sagte Dan Chequer, Designdirektor bei FuturLab.

„Beim Design des ursprünglichen Spiels ging es darum, alles zu eliminieren, was von der reinen Befriedigung ablenkte, etwas Schmutziges zu nehmen und es sauber zu machen. Bei PowerWash Simulator 2 geht es darum, noch mehr Möglichkeiten für Spieler hinzuzufügen, um das gleiche Gefühl der Zufriedenheit zu erreichen, mit neuen Tools, Funktionen und Verbesserungen der Lebensqualität.“ FuturLab sagt, dass es plant, im April mehr Informationen über das Spiel zu teilen. Chris Mehers, COO von FuturLab, sagte: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, endlich die Fortsetzung eines unserer erfolgreichsten Titel anzukündigen. Mit über 17 Millionen Spielern weltweit hat uns PowerWash Simulator auch dank seiner zahlreichen DLC-Pakete die Veröffentlichung einer Fortsetzung ermöglicht, eine aufregende Herausforderung, die wir gerne annehmen.“