20 Jahre YouTube: Die Entwicklung zur globalen Kreativplattform mit 20 Milliarden Videos

Vor 20 Jahren, am 23. April 2005, ging mit “Me at the Zoo” das erste Video auf YouTube online. Zwei Jahrzehnte später ist YouTube mit Milliarden von Nutzer:innen die beliebteste Online-Videoplattform der Welt. Über 6,5 Mio. Menschen in Österreich nutzen monatlich die Plattform. Durchschnittlich schaut eine Person in Österreich über 45 Minuten pro Tag YouTube.

YouTube feiert sein 20-jähriges Bestehen. Angefangen mit einem 19-sekündigen Clip aus dem Zoo von San Diego, ist die Plattform im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen. Inzwischen hat sich YouTube nicht nur zu einer der wichtigsten Säulen der Kreativindustrie entwickelt, sondern auch die Art und Weise, wie wir Videos konsumieren und produzieren, revolutioniert. Die Plattform hat neue Möglichkeiten für Unterhaltung, Bildung und Information geschaffen – immer mit der erklärten Mission, allen Menschen eine Stimme zu verleihen.