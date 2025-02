20 Jahre Google Maps: Diese österreichischen Orte wurden häufig bewertet

Vor 20 Jahren revolutionierte Google Maps die Art und Weise, wie Menschen von A nach B gelangen. Heute wird der größte «digitale Atlas» monatlich von mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit genutzt. Über 500 Millionen Nutzer:innen tragen mit Rezensionen, Fotos etc. regelmäßig zum Ausbau der Informationen bei. 2007 führte Google den Kartendienst auch in Österreich ein. Mit mehr als 158.000 Reviews ist Schloss Schönbrunn die populärste touristische Attraktion.

Google Maps ist mehr als nur eine Karte: Es ist eine Community, die ihr Wissen über die Welt mit anderen teilt. Parallel sorgt Google mit über 100 Millionen Aktualisierungen pro Tag dafür, dass Menschen schnell und sicher ans Ziel gelangen. Allein im Jahr 2024 wurde eine Billion Kilometer Wegbeschreibung bereitgestellt. Insgesamt sind mehr als 250 Länder und Regionen kartografiert.

Die meist bewerteten österreichischen Orte

Neben Google tragen auch die Nutzer:innen entscheidend zum Erfolg von Google Maps bei. Mit der Bereitstellung von Daten, wie Rezensionen und Fotos, lassen sie das Informationsangebot täglich wachsen. Die am meisten bewerteten österreichischen Orte in den Kategorien Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Museen sind der Figlmüller in der Bäckerstraße (rund 25.000 Bewertungen), die Hofburg (über 51.000 Bewertungen) und die Österreichische Galerie Belvedere (mehr als 74.000 Bewertungen).

Hier finden Sie sechs Google Maps Kategorien mit Top 10 Listen:

Top 10 Restaurants

In der Liste der beliebtesten Restaurants ist vor allem die österreichische Küche vertreten. Der Figlmüller in der Bäckerstraße – bekannt für seine Riesen-Schnitzel – landet auf dem ersten Platz. Das Rollercoaster-Restaurant, wo Essen durch Achterbahn-Loopings serviert wird, schafft es auf Platz zwei. Klassiker wie das Salm Bräu, Plachutta oder der Schnitzel Wirt sind ebenso Teil der Top 10.

Figlmüller Bäckerstraße (1. Bezirk, Wien) Rollercoaster Restaurant (2. Bezirk, Wien) Salm Bräu (3. Bezirk, Wien) 1516 Brewing Company (1. Bezirk, Wien) Leopoldauer Alm (21. Bezirk, Wien) Plachutta Wollzeile (1. Bezirk, Wien) Schnitzel Wirt (7. Bezirk, Wien) Zum Englischen Reiter (2. Bezirk, Wien) Café & Restaurant Motto am Fluss (1. Bezirk, Wien) 7Sternbräu (7. Bezirk, Wien)

Hinweis: Folgende Restaurants aus weiteren Bundesländern befinden sich noch in den Top 20: die L’Osteria in Salzburg und das Landzeit Mondsee in Oberösterreich

Top 10 Cafés

Die Liste der beliebtesten Cafés wird angeführt von einem touristischen Hotspot – das Café Central. Gefolgt von einem Klassiker unter den Wiener Kaffeehäusern, dem Café Landtmann. Auch das Café Sacher schafft es – wohl auch wegen der weltbekannten Sachertorte – in die Top 3. Das Alt-Wiener Kaffeehaus Hawelka, das Generationencafé Vollpension, wo Omas und Opas backen und das Loacker Cafe in Tirol zählen ebenso zu den beliebtesten Cafés.

Café Central (1. Bezirk, Wien) Café Landtmann (1. Bezirk, Wien) Café Sacher (1. Bezirk, Wien) Café Gloriette (13. Bezirk, Wien) Café Hawelka (1. Bezirk, Wien) Café Mozart (1. Bezirk, Wien) Vollpension (4. Bezirk, Wien) Café Diglas (1. Bezirk, Wien) Café Museum (1. Bezirk, Wien) Loacker (Panzendorf, Tirol)

Hinweis: Folgende Cafés aus weiteren Bundesländern befinden sich noch in den Top 20: Café Mozart und Café Tomaselli in Salzburg

Top 10 Sehenswürdigkeiten

Die Hofburg als ehemalige kaiserliche Residenz ist die beliebteste Sehenswürdigkeit. Das von Friedensreich Hundertwasser entworfene Haus zieht mit seiner einzigartigen Architektur ebenso zahlreiche Besucher:innen aus der ganzen Welt an. Im Ranking sind mit dem Goldenen Dachl und der Highline179 auch zwei Sehenswürdigkeiten in Tirol vertreten. Beliebte Ausflugsziele sind die Krimml Wasserfälle in Salzburg sowie die steirische Schokoladenfabrik Zotter.

Hofburg (1. Bezirk, Wien) Hundertwasser Haus (3. Bezirk, Wien) Goldenes Dachl (Innsbruck, Tirol) Heldenplatz (1. Bezirk, Wien) Highline179 (Gemeinde Reutte, Tirol) Hauptplatz der Stadt Graz (Graz, Steiermark) Krimml Wasserfälle (Krimml, Salzburg) Zotter Schokoladenfabrik (Riegersburg, Steiermark) Mozartplatz (Salzburg, Salzburg) Gasometer (11. Bezirk, Wien)

Top 10 Parks

Der Großteil der beliebtesten Parks Österreichs befindet sich in Wien. Angeführt vom Schlosspark Schönbrunn und dem Stadtpark, gehören acht Wiener Parks zur Auswahl. Der Schlossberg in der Steiermark sowie der Schlosspark Laxenburg in Niederösterreich ergänzen das Ranking.

Schlosspark Schönbrunn (13. Bezirk, Wien) Stadtpark (1. Bezirk, Wien) Schlossberg (Graz, Steiermark) Volksgarten (1.Bezirk, Wien) Schlosspark Laxenburg (Laxenburg, Niederösterreich) Rathauspark (1. Bezirk, Wien) Burggarten (1. Bezirk, Wien) Donaupark (22. Bezirk, Wien) Augarten (2. Bezirk, Wien) Türkenschanzpark (18. Bezirk, Wien)

Folgende Parks aus weiteren Bundesländern befinden sich noch in den Top 20: Cumberland Wildpark Grünau in Oberösterreich, der Augarten in Graz, der Europapark in Kärnten und der Motorikpark Gamlitz in der Steiermark.

Top 10 Museen

Mit der Österreichischen Galerie Belvedere steht ein Touristenmagnet an erster Stelle im Ranking der beliebtesten österreichischen Museen. Auf Platz zwei reiht sich das Naturhistorische Museum ein, das unter anderem mit Dinosaurier-Skeletten begeistert. Mit den Swarovski Kristallwelten, dem Red Bull Hangar 7, dem Geburtshaus von Mozart sowie dem Haus der Natur sind in dieser Liste ebenso Museen außerhalb Wiens vertreten.

Österreichische Galerie Belvedere (3. Bezirk, Wien) Naturhistorisches Museum (1. Bezirk, Wien) Swarovski Kristallwelten (Wattens, Tirol) Albertina (1. Bezirk, Wien) Kunsthistorisches Museum (1. Bezirk, Wien) Mozarts Geburtshaus (Salzburg, Salzburg) Red Bull Hangar 7 (Salzburg) Technisches Museum (14. Bezirk, Wien) Sisi Museum (1. Bezirk, Wien) Haus der Natur (Salzburg, Salzburg)

Top 10 Schlösser und Burgen

Diese Liste ist eine Mischung aus Schlössern aus allen Bundesländern Österreichs. An der Spitze rangiert mit dem Schloss Schönbrunn eine der bedeutendsten und meistbesuchten Attraktionen Österreichs. Dahinter folgt das Schloss Mirabell, welches zugleich ein UNESCO-Weltkulturerbe ist. Ebenfalls beliebt: Schloss Esterházy, das durch seine historische Bedeutung besticht.