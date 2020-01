1917 – Kritik zum Golden Globe-Gewinner

Was haben Frodo Beutlin und Samweis Gamdschie mit den beiden Unteroffizieren Blake und Schofield gemeinsam? Sie werden alle 4 auf eine waghalsige Reise geschickt, eine Mission, von deren Gelingen das Überleben von vielen hunderten Leben abhängt. Anders als im Fantasy-Epos Der Herr der Ringe muss in 1917 kein Zauberring vernichtet werden, ein einfacher Brief dient als Vehikel für dieses 119 Minuten andauernde Kriegsdrama. Man könnte meinen Sam Mendes‘ neuer Film lehnt sich an J. R. R. Tolkiens eigene Erfahrungen im 1. Weltkrieg an.

Erfahrungen, die den britischen Schriftsteller in seinem weiteren Leben dazu inspirierten die heute legendären Fantasy-Bücher zu schreiben. Tatsächlich aber wurde die Story des am 16. Jänner in unseren Kinos erschienenen 1917 von Sam Mendes komplett frei erdacht. Tolkiens Landsmann lies sich beim Schreiben des Drehbuchs aber von den Erzählungen seines Großvaters, der ebenfalls im 1. Weltkrieg gekämpft hat, inspirieren. Es war das erste mal für den renomierten und auch schon preisgekrönten Sam Mendes nicht nur für die Regie, sondern auch für das Drehbuch verantwortlich zu sein. Am 13. Jänner 2020 wurde er hierfür prompt für den Oscar für das beste Originaldrehbuch nominiert.