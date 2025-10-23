18 y/o INA KENT: Von Konstanten und dem Soundtrack des Lebens

Zwischen Abschied und Aufbruch: Die diesjährige Jubiläumskampagne des Wiener Labels INA KENT erzählt von den bittersüßen Momenten des Erwachsenenwerdens und präsentiert eine neue Edition an Taschen und Accessoires, die Vertrautes und Neues zusammenbringt.

Im neuen Kampagnenclip steht eine 18-jährige junge Frau kurz vor dem Auszug aus ihrem ersten Zuhause – ein Archiv aus Erinnerungen und einem Soundtrack, der mitgewachsen ist. Was darf gehen, was kommt mit? Während die Protagonistin Erinnerungen von den Wänden nimmt, lässt sie sich Stück für Stück ganz auf sie ein. In diesem Schwebezustand des Übergangs ist ihre INA KENT-Sammlung die Konstante, die bleibt: Als verlässliche Begleiterinnen tragen die Taschen Spuren von dem, was war – beständig genug, um Geschichten buchstäblich festzuhalten oder auch Verlorengeglaubtes wiederzufinden.

Coming of Age

Von 18 bis immer: Diesen Moment feiert auch die neue INA KENT-Jubiläumskollektion 2025: mit Formen und Finishes, die Vertrautes weiterdenken und Neues sichtbar machen. Der ikonische Klassiker MOONLIT ed.1 zeigt sich erstmals in deep-sea emerald – einem blauschimmernden Grün zwischen Smaragd und Nordlicht – und dem warmen, tiefen Glow des neuen Brauntons dark caramel. Die geräumige ORNAMENT ed.2 spannt den Bogen zwischen chicer Coolness und rebellischem Punk und ist erstmals in rainbow ice und metallic neon pink erhältlich. Ein Wiedersehen gibt es mit Pouch X.MOG ed.1, ebenfalls in metallic neon pink und lemon tree. Passend dazu setzen die Portemonnaie-Clutch ILIA ed.1 und das kompatible Earbud-Case X.LIO ed.1 Akzente, die die Teenage-Era in den nächsten Lebensabschnitt weiterträgt.

Jenseits von Status

Die Wiener Designerin und Autodidaktin Ina Kent gründete 2007 – damals als alleinerziehende Studentin – ihr gleichnamiges Label mit einer klaren Idee: Taschen zu entwerfen, die jenseits von Luxus- oder Statussymbolik funktionieren – reduziert in der Form, präzise im Detail und als wandelbares und kompatibles System konzipiert. „Bags Tell Stories“ ist dabei ihr Arbeitsprinzip: beobachten, zuhören, intuitiv übersetzen – und die Geschichten von den Träger:innen weiterschreiben lassen. „Das Brand hat in den letzten Jahren seine Identität vertieft“, so Ina Kent. „Bewährtes zu bewahren und sich doch auf neuem Terrain zu bewegen, ist unser Verständnis für die Zukunft.“

Pack Your Idols