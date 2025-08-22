1348 Ex Voto angekündigt: Mittelalterlicher Actiontrip mit Ritterin Aeta

Frisch aus Italien und direkt ins Herz aller Geschichts- und Action-Fans: Das neu gegründete Studio Sedleo hat gemeinsam mit Publisher Dear Villagers sein Debütprojekt 1348 Ex Voto vorgestellt – ein storygetriebenes Action-Adventure, das Anfang 2026 für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll.

Laut Game Director Tom Oceano sei 1348 Ex Voto eine Herzensangelegenheit: „Diese Geschichte erzählt von Ehre, Gerechtigkeit und Opfer in einer Zeit, in der diese Begriffe fast nichts mehr bedeuteten.“

Was erwartet euch?

Im Zentrum steht Ritteranwärterin Aeta, gesprochen von Alby Baldwin, die nach einem Überfall auf ihr Dorf aufbricht, um ihre verschwundene Freundin Bianca (gesprochen von Jennifer English) zu finden. Ihre Reise führt sie durch ein düsteres, von Pest, Fanatiker:innen und Bandit:innen heimgesuchtes Italien des 14. Jahrhunderts.

Spieler:innen erwartet ein intensives Kampfsystem, das in Zusammenarbeit mit HEMA-Expert:innen (Historische Europäische Kampfkünste) entstand – realistisch, fordernd und eingebettet in eine atmosphärisch dichte Spielwelt, die ländliches Spätmittelalter mit narrativer Tiefe verbindet.