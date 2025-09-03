Commandos: Origins nimmt noch im September Kurs auf PS4 & Xbox One

Kalypso Media und Claymore Game Studios verkünden, dass Commandos: Origins am 17. September 2025 digital für Xbox One und PS4 erscheint. Nach der erfolgreichen Veröffentlichung für PC (Steam und Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PS5 im April steuert das Spiel nun auch die Last-Gen-Konsolen an – und lädt damit noch mehr Spieler:innen ein, die packenden Anfänge der legendären Commandos-Einheit zu erleben.

„Uns ist bewusst, dass viele Fans die Commandos-Reihe schon seit Jahrzehnten begleiten – und dass ein großer Teil von ihnen noch immer auf Xbox One und PlayStation 4 spielt“, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. „Indem wir Commandos: Origins auch auf die Last-Gen-Konsolen bringen, ehren wir dieses Erbe und geben allen die Chance, Teil der Mission zu sein.“

Commandos: Origins versetzt Spieler:innen zurück in den Zweiten Weltkrieg, wo sie das Kommando über eine Truppe einzigartiger Spezialisten übernehmen und diese durch waghalsige Missionen hinter feindlichen Linien führen. Mit viel Liebe zum Detail gestaltet, erweckt das Spiel das ikonische Echtzeit-Taktik-Gameplay der Serie mit modernen Verbesserungen zum Leben – jetzt auch optimiert für Xbox One und PS4 mit sämtlichen Features der Current-Gen-Version. Ob beim lautlosen Vorbeischleichen an feindlichen Patrouillen oder beim Sprengen strategischer Ziele – Last-Gen-Spieler:innen werden mehr als bereit sein zu beweisen, dass sie es noch immer draufhaben.