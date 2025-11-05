10 Jahre Kuchen- und Kreativmesse Wels feiert mit der neuen GenussWelt

Von 14. bis 16. November 2025 feiert die Messe Wels 10 Jahre Kuchen- und Kreativmesse gemeinsam mit der neuen GenussWelt. Was kommt da für uns?

Die Besucher erwartet ein bunter Highlight-Mix aus Shows, Workshops, Wettbewerben und kulinarischen Erlebnissen. Insbesondere teilt sich das Event in die folgenden Bereiche auf:

Die Kuchenmesse – Backleidenschaft pur

Hier trifft sich alles, was in der österreichischen Backwelt Rang und Namen hat. Auf der Cake Stage begeistern Stars wie Eveline Wild, Raheem Haider, Elfriede Schachinger, Claudia Danner (powered by Finis Feinstes), Stefan Loidl und Brigitta Schickmeier mit süßen Shows, Tipps und Inspiration für alle Hobbybäcker. Ein besonderes Highlight: Die ersten österreichischen Schokoladen-Sommeliers entführen in die faszinierende Welt der Kakaobohne – mit Verkostungen und Tipps rund um feine Schokolade und Pralinenkunst. Ein weiteres Highlight ist die neue „Guglhupf-Challenge“, bei der kreative Backideen rund um das traditionelle Lieblingsgebäck prämiert werden. Daneben sorgen auch die beliebten Tortenwettbewerbe in verschiedenen Kategorien – von Kinder- über Hobby- bis Profibäcker – für beeindruckende Schaustücke und köstliche Vielfalt.

Auch in der „Backstube total regional“ wird es spannend: Brotliebhaber können sich auf Auftritte von Dietmar Kappl (Homebaking.at), Brotsommelière Natalie Frühwirth und Viktoria Hönegger freuen. Themen wie „Baking Next Level mit Roggen“, „Kruste küsst Krume“ oder „Brot mit Leidenschaft“ zeigen, wie echtes Handwerk, Wissen und Genuss zusammenfinden. Für Kinder wird die Messe zum echten Erlebnis: In der Kinderbackwelt können sie gemeinsam mit CookingCatrin leckere Weihnachtskekse backen und liebevoll verzieren. Außerdem warten der Stempelpass mit tollen Preisen sowie die Seminarbäuerinnen, bei denen eigene Nikolos oder Krampusse gestaltet werden.

Kreativmesse – Ideen, Workshops & DIY

Kreativität zum Anfassen, Mitmachen und Ausprobieren – das ist das Motto der Kreativmesse Wels. Hier trifft sich die DIY-Community, um Neues zu lernen, Inspiration zu tanken und handgemachte Unikate zu schaffen. Auf der DIY-Stage presented by Chary Chic zeigen kreative Köpfe wie Chary Chic, Petra Riedl-Mandak, Sylvia Rammer, Nadine Plenk und Johanna von nähschule.at ihr Können. Von Filzen und Pflanzendruck über das Arbeiten mit Wolle bis hin zu praktischen Nähtipps rund um Maßschnitte – die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Ideen zum Nachmachen. In der beliebten Kreativwerkstatt können Besucher direkt selbst aktiv werden.

Das Angebot reicht vom Kränze binden, Perlenschmuck gestalten und Keramik bemalen bis hin zu Schreibworkshops, Wärmekissen nähen, Malen auf Leinwand, Häkeln und vielem mehr. Ob Anfänger oder erfahrener Bastelprofi – hier ist für jeden etwas dabei. Ein besonderes Highlight ist das Strickcafé – ein gemütlicher Treffpunkt für Handarbeitsfreunde, die in entspannter Atmosphäre stricken, plaudern und neue Techniken ausprobieren möchten. Am Samstag schaut auch der Welser Strickverein vorbei und sorgt für kreative Stimmung und Austausch unter Gleichgesinnten. Die Kreativmesse Wels ist der perfekte Ort für alle, die das Selbermachen lieben und sich von neuen Materialien, Ideen und Techniken inspirieren lassen möchten.

GenussWelt – Kulinarische Vielfalt erleben

In der GenussWelt der Messe Wels dreht sich alles um feine Aromen, echtes Handwerk und regionale Qualität. Von Käse über Nudeln und Brot bis hin zu Wein, Eis und Gewürzen erwartet die Besucher eine köstliche Vielfalt an Spezialitäten zum Verkosten, Einkaufen und Entdecken. Auf der Genussbühne sorgen bekannte Gesichter für genussvolle Live-Momente: Elfriede Schachinger, bekannt aus diversen TV-Küchen, begeistert mit traditionellen Rezepten. Mario Hofer vom L’intenditore zeigt die Kunst der neapolitanischen Pizza, während Markus Grillenberger die Wildküche modern interpretiert. Bei Andreas Schnabl steht alles im Zeichen des Weins – mit einer kommentierten Verkostung und spannenden Einblicken in die Welt der Aromen. Die GenussWelt ist ein kulinarisches Muss für alle, die gutes Essen, ehrliche Produkte und authentischen Geschmack lieben.

Jubiläumsevent „Pretty in Pink“

Das 10-jährige Jubiläum der Kuchen- & Kreativmesse wird am Samstagabend mit einer großen Geburtstagsparty unter dem Motto „Pretty in Pink“ gefeiert. Die Besucher erwartet ein festlicher Abend mit Buffet, Getränken und einem exklusiven Gewinnspiel. Als Hauptpreis wird ein VIP-Tisch für vier Personen inklusive Abendessen bei der „Nacht der Pferde“ im Rahmen der Pferd Wels 2026 im Wert von 450,- Euro verlost.

Tickets für das Abendevent sind online erhältlich unter: https://tickets.messe-wels.at/webshop/158/tickets

Zehn Jahre Kreativität, Handwerkskunst und Genuss unter einem Dach – das feiert die Messe Wels 2025 gebührend. Tickets und mehr Infos findet ihr unter www.kuchenmesse.at – sehen wir uns dort?